Exclusiva | El detonante de la ruptura entre Sofía Suescun y Maite Galdeano: el mensaje que provocó el fin de la relación entre madre e hija

Omar, colaborador del programa, ha contado lo que sucedió justo antes de que Sofía se marchase a su aventura en 'Supervivientes All Stars': "El último día que está Sofía en Madrid y justo antes de subirse a un coche de producción y que le quiten en móvil, Sofía recibe un mensaje de su madre diciéndole que se prepare porque cuando vuelva de 'Supervivientes' porque ya no vas a estar a estar con Kiko. Ya me encargaré yo de que esta relación se rompa y este señor no vuelva a nuestras vidas nunca más", ha comenzado contando.