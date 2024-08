Sofía Suescun y Kiko Jiménez piden una orden de alejamiento contra Maite Galdeano, según Marisa Martín Blázquez

Sin embargo, Maite cambiaba de opinión a lo largo de la tarde y enviaba un comunicado al reportero en el que decía: "Me ha llamado y me ha colgado, me dice que su situación es muy complicada y ha pensado que la solución no era mandar el burofax sino pedir perdón a su hija e intentar arreglar la situación".

La madre de Kiko hizo público un texto en redes que 'TardeAR' ha recuperado a pesar de que luego lo borró. Unas palabras muy elocuentes vistas en el contexto del conflicto con Maite: "Tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti, y aunque estén contigo no te pertenecen. Puedes darles tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, por ellas viven en la casa del mañana, que no puedes visitar ni siquiera en sueños".