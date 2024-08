Pepe del Real: "Me encantó ver a la Sofía de verdad, en los realities no la pudimos ver"

La entrevista de Sofía Suescun ha sido uno de los temas más comentados del momento estos últimos días

Sofía Suescun se enfrentó el pasado viernes a la entrevista más dura de su vida. La ganadora de 'Supervivientes 2018' decidió explicar el problema familiar al que se enfrentaba. Varios vídeos de Maite Galdeano en redes sociales en contra de su hija y el novio de su hija, Kiko Jiménez, obligaron a Sofía a dar una explicación. Un conflicto que tiene dos verdades, la de Sofía y Kiko Jiménez y la de Maite.

En los vídeos publicados en sus redes sociales, Maite Galdeano pronunciaba frases sobre su hija Sofía y Kiko del estilo de "sinvergüenzas", "envidioso compulsivo", "que os den por ahí" o "hipócrita compulsiva"... unas palabras muy duras para Sofía. "No quiero reconocerla. No quiero creer que esas palabras las siente de verdad. Quiero creer que es fruto de unos celos donde ella considera que soy de su propiedad y que si no sale todo como está en sus planes, todos somos malos", explica.

"Prefiero que no me quieras a que me quieras tan mal, te lo prometo". Tras estas duras palabras, proseguía: "Que me quieras tan mal, me hace mucho más daño a que no me quieras o sientas indiferencia".

Además, desveló que su madre le había presionado desde que era pequeña a ser siempre la mejor :"Desde muy pequeña ella quería que fuera la mejor en gimnasia rítmica, la mejor en el colegio, la mejor en los concursos de belleza... cuando yo no lo conseguía era un sufrimiento doble, ya no solo por no haber ganado, si no sobre todo por no haber contentado a mi madre, eso era lo que más me frustraba", explicaba.

