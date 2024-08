El círculo cercano de Edwin Arrieta, contentos con la sentencia a Daniel Sancho: "No queríamos pena de muerte para él"

"La gente ha manifestado que es una condena ejemplarizante y consideran que la cadena perpetua es justa porque no se quería cadena perpetua", ha dicho desde Lorica, ciudad natal de Arrieta.

Sobre cómo se encuentran los familiares de la víctima , ha manifestado: "Su hermana ha manifestado que esperaban una condena acorde a la connotación del crimen y no querían pena de muerte para Daniel Sancho".

Marco García Montes, abogado de Daniel Sancho ha dejado claro en el programa que no se arrepiente de haber decidido esta línea de defensa, la cual le advirtieron que no era la correcta: "Los consejos te los da la ley y lo demás son opiniones, pero yo por opiniones no trabajo. Confiamos en la justicia tailandesa y en el Tribunal de apelaciones".