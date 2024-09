Carmen Borrego, tras el primer photocall de su hijo: "Me dicen que es por un favor que le piden. No es un delito dar entrevistas"

Carmen Borrego reacciona en 'Vamos a ver' al primer photocall de su hijo, José María Almoguera

Según Pepe del Real, fue José María el que filtró la información para que le hicieran fotos con una chica

Tras la primera aparición de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, en un photocall, donde aparecía con un llamativo look, Alejandra Rubio, en el plató de 'Vamos a ver', no escondía su sorpresa y le recomendaba que se buscase un manager si había decidido dedicarse a este tipo de cosas.

Poco después, era su propia madre, Carmen Borrego, la que llamaba en directo al programa para comentar la primera aparición de su hijo en este tipo de actos públicos: "Me he quedado en shock porque no me lo esperaba, pero tampoco es ningún delito. Sabiendo lo que pensaba, que ahora ya no sé lo que piensa, me ha sorprendido", ha dicho.

Sobre la información dada por Adriana Dorronsoro, según la cual asegura que José María ya tiene cerradas una serie de entrevistas, Carmen Borrego ha dicho: "No me gusta desmentir a compañeros, pero simplemente ellos tienen una información y yo tengo otra. Me consta que lleva un año recibiendo ofertas y no lo ha hecho. Siempre ha dicho que no y por eso pido que no lo digamos hasta que no lo haga".

Carmen también ha negado que su hijo tenga representante, aunque ha defendido que tampoco sería un delito: "Conozco a mi hijo mejor que vosotros, pero tampoco voy a decir que no porque luego no quiero comerme mis palabras. Es verdad que he visto un cambio en él y que está más amable con la prensa, que es lo que yo siempre le aconsejé".

Además, Carmen Borrego asegura que le han contado que la aparición de su hijo en este evento se debe a "un favor que le han pedido": "Igual me engañan y me sorprenden, pero no me parece mal si ha elegido ese camino. No me parece mal que conceda una entrevista porque toda su familia lo hace y no seré yo la que me ponga en contra", ha sentenciado.

