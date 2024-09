Alejandra Rubio se enfrenta a Marta López por desvelar el sexo de su hijo: "Es algo que debería hacer yo"

Alejandra Rubio: "Dijeron el sexo de mi hijo, cosa que debería hacer yo en algún momento"

"No se dijo para hacer daño", se defendía Marta López

Marta López y Leticia Requejo desvelaron el sexo del bebé que espera Alejandra Rubio

Tras escuchar un mensaje de su suegra, Mar Flores, Alejandra Rubio confirmaba que ya tiene nombre para su hijo pero prefiere no decirlo ¿El motivo? Está un poco molesta porque Marta López y Leticia Requejo desvelaron el sexo del bebé y así se lo ha dicho a la colaboradora en directo en 'Vamos a ver'.

"Es un niño, se sabe porque aquí una señora que se llama Marta López y otra señora que no me acuerdo quién era...", comenzaba a decir Alejandra y Marta le recordaba que se refería a Leticia Requejo.

"Dijeron el sexo de mi hijo, cosa que debería hacer yo en algún momento", reprochaba Alejandra y añadía que por esto prefiere mantener otros detalles en el ámbito privado, como es el nombre: "Cuando quiera, lo diré".

¿Cuál será el nombre del bebé de Alejandra Rubio?

"Bueno, ya lo dijimos en 'TardeAR", apuntaba Marta y es que aseguraron que el niño llevará el nombre de su padre, Carlo. Sin embargo, Alejandra insinuaba que podrían haber tomado otra decisión: "Eso no tiene por qué ser así, desde luego mucha relación con mi entorno no tienes y Leticia Requejo ni te cuento".

"A lo mejor te equivocas, Alejandra", respondía Marta, asegurando que la información no se dio para hacer daño sino porque era noticiable. Además, la colabodora afeaba a Alejandra que quisiera hacer de menos a Leticia sin decir su nombre; "no me acordaba, pero si quieres hacer un drama...", respondía ella.

Pero lo que de verdad dolió a Alejandra es que no la avisaran antes: "No entiendo cómo das una noticia así y no me mandas un mensaje antes, te dije que me parece muy bien que digas esto pero no digas encima dónde vivo".

El reproche de Alejandra Rubio a su primo, José María Almoguera

El hijo de Carmen Borrego protagoniza una demoledora entrevista en la que asegura que no confía en su madre y Alejandra Rubio se muestra muy crítica con él: "Le diría que no hay necesidad de esto".

"Creo que Jose todavía no entiende, y mira que lleva tiempo trabajando en televisión detrás de las cámaras, que Carmen no tiene ese poder, no decide de lo que se habla ni sobre las opiniones de los compañeros", comentaba Alejandra, insistiendo en que Carmen no pudo controlar lo que se decía de su hijo en un plató de televisión.