Exclusiva | José María Almoguera realiza una demoledora entrevista contra su madre: "Si reclama ver a su nieto, me perderá"

La entrevista que ha realizado el hijo de Carmen Borrego en la revista 'Lecturas' comienza con un demoledor titular: "'No confío en mi madre". José María Almoguera ha roto su silencio y ha dado unas declaraciones que van a marcar un antes y un después en la relación de Carmen Borrego y su hijo.

Lejos de acercar posturas y de querer arreglar la situación con su madre, José María Almoguera ha dado un paso más allá y ha dado el portazo definitivo. Si parecía difícil que la relación se pudiese arreglar, ahora resultará imposible con declaraciones como estas: "No sé dónde empieza mi madre y dónde el personaje".

El nieto de María Teresa Campos ha arremetido contra su madre , de tal forma que ha mencionado hasta a su propio hijo en la entrevista que ha hecho para 'Lecturas': "Si reclama judicialmente ver a su nieto, perderá a su hijo para siempre". Sin embargo, los dardos no han ido a parar solo para Carmen Borrego.

Paola Olmedo también ha salido perjudicada de la entrevista, ya que José María Almoguera le ha contestado duramente tras la entrevista que realizó ella anteriormente : "No sabía que tenía que pedirle permiso para salir con alguien. La relación está definitivamente rota".

El director de la revista 'Lecturas' ha aportado más información y ha adelantado algunos detalles de la entrevista que ha dado José María Almoguera sobre su madre y también sobre su exmujer. Luis Pliego ha revelado que el hijo de Carmen Borrego no se cree para nada a su madre.

"Él dice que no confía en ella, que no se cree tampoco sus lágrimas cuando la ve llorar en la tele", ha señalado el director de la revista. También ha comentado que la entrevista es muy dura debido a los sentimientos que desprende José María. Por otro lado, también ha contado la fecha en la que la relación madre e hijo se rompió: "No es con la famosísima entrevista de Paola anunciado el embarazo".