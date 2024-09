Alejandra Rubio tiene muy claro el porqué de los ataques del hijo de Carmen Borrego: "Es una motivación económica"

La entrevista de José María Almoguera contra su madre, Carmen Borrego, provoca todo tipo de reacciones en su familia

Terelu Campos reacciona a la exclusiva de José Mª Almoguera contra Carmen Borrego: “No aguanto que mienta sobre mi hermana”

"Para mí darle, bola es darle un protagonismo que no viene a cuento", decía Alejandra Rubio

“No aguanto que mienta sobre mi hermana”, dijo Terelu Campos visiblemente molesta con su sobrino, José María Almoguera. El hijo de Carmen Borrego aseguró en la portada de una revista que no confía en su madre y ni Terelu ni su hija, Alejandra Rubio, entienden su postura.

“Nunca nos han enseñado a sobrepasar un límite”, decía Terelu Campos y su hija, Alejandra, tiene muy clara cuál es el objetivo de su primo: “Es una motivación económica”. Cuando Joaquín Prat le preguntaba si todo es "por dinero", la colaboradora respondía con un "por supuesto" y defendía a su madre, que no necesita de este tipo de polémicas para estar en televisión.

Eso sí, confiesa que aconsejó a su madre no hablar de José María: "Le dije 'yo que tú no entraría porque para mí es mejor dejarlo pasar, porque como no tiene sentido nada de lo que está haciendo, para mí darle, bola es darle un protagonismo que no viene a cuento".

Sin embargo, entiende a Terelu: "Sabiendo cómo es mi madre, sé que se enciende mucho porque Carmen lo está pasando muy mal, hay veces que no mide".

Eso sí, confiesa que ella recuerda el conflicto mediático que tuvo con su tía Carmen y no volvería a hacerlo: "Es de lo que más me arrepiento. Si pudiera volver atrás... era una niñata que no tenía ni idea de esto. No hubiera hecho eso en la vida".

"Para mí, mi familia está por encima de la televisión y de todo esto, no me compensa económicamente meterme con mi familia", confesaba Alejandra, que explicaba que si tuvo un conflicto con Carmen fue porque no supo gestionar la situación como ahora lo haría.

