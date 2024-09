Isa Pantoja desmiente la llamada de su madre a la salida del hospital: "Ojalá, pero no"

Después de cinco días ingresada tras ser operada de apendicitis , Isa Pantoja ha recibido este lunes el alta . Acompañada por Asraf, que no ha soltado de la mano a su mujer, la colaboradora de 'Vamos a ver' se ha parado a hablar con los medios de comunicación.

Este fin de semana se filtraba que Isabel Pantoja habría llamado a su hija para interesarse por su estado de salud . Cuando muchos pensaban que este sería el inicio de su esperada reconciliación, Isa ha desmentido la noticia: "Ojalá, pero no", ha asegurado.

Del brazo de su marido Asraf, Isa todavía no está recuperada por completo de su operación de apendicitis y la hemos podido verla andar con dificultad. "Estoy mejor, deseando llegar a casa ya. Me han tratado muy bien, pero tengo ganas de volver. Gracias a los compañeros que me han enviado mensajes", ha dicho nada más recibir el alta.