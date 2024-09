Carmen Borrego, tras la entrevista de su hijo: "Fui al banco a abrir una cuenta a mi nieto, pero no quise porque tenía que estar a nombre de sus padres"

Carmen Borrego, en 'Vamos a ver', tras la entrevista de su hijo: "Avisé a Paola de que la exclusiva de su embarazo ya no se podía parar, porque la noticia iba a salir igual"

La última entrevista del hijo de Carmen Borrego en '¡De viernes!' no dejó a nadie indiferente. En ella cuestionó a la colaboradora en lo que respecta a su papel como abuela, pero también habló de la suya. José María Almoguera dijo que no iba a verla en sus últimos momentos porque le dolía mucho verla en el estado en el que estaba y ahora su madre se ha pronunciado en el plató de 'Vamos a ver'.

Carmen Borrego, visiblemente cansada con este tema, ha dejado claro que será la última vez que hable de esto y ha decidido explicarlo de nuevo de manera cronológica: "Me pidió que abriese una cuenta a nombre de mi nieto para cobrar la exclusiva, pero no lo hice. Lo que más me duele es la falta de empatía que tienen hacia mi dolor y su frialdad me mata. Yo ya expliqué que cuando me fui a 'Supervivientes' estaba todo bien y teníamos una relación normal y cuando volví me encuentro lo que me encuentro. Cuando se habla de la exclusiva se hace en el salón de mi casa con ellos delante. Estoy yo y están otras dos personas más. Después de esto saltan los famosos audios de los que me responsabilizan a mí y yo hablo con Paola y le digo que cuando quiera lo hablamos. Tampoco es tan grave lo que dice en ese momento Paola y lo malo es la importancia que le dan y que me responsabilizan a mí", comienza.

Carmen Borrego ha seguido dando su versión de lo sucedido: "Yo escribo a mi hijo unos días antes de la entrevista y le digo que si no quieren, que la hago sola. Él me contesta que haga lo que quiera. 24 horas antes de la entrevista me trasmite él que no la haga y yo le respondo que no es momento. Hay un contrato que tenía que cumplir aunque ahora viendo lo que ha pasado creo que lo tenía que haber roto. Mi hijo me dice que llame a Paola y yo lo hago para explicarle que es mejor hacerlo porque la noticia va a salir de todas las maneras y es cuando tomo la decisión definitiva. El problema no es la entrevista, es el titular en el que digo que mi hijo se tiene ganado el cielo, pero todos sabemos cómo son los titulares y no eran en ese contexto".

La colaboradora ha llegado al momento más duro de lo que pasó: "Hay días en los que mi hijo me dice cosas que prefiero no reproducir . Decido no pagarlos porque no han hecho la entrevista y yo soy la responsable de todo. Me voy al banco y digo que quiero abrir una cuenta a nombre de mi nieto, pero me dicen que también tiene que estar a nombre de sus tutores. Si solo hubiese sido a nombre de mi nieto, ese dinero sería suyo".

"Llega la Navidad y decido mandarle un dinero porque quiero, parece ser que también de manera equivocada. Ellos no me hablaban y mandé en Reyes a una persona para que les llevase a él y a ella los regalos de Reyes, que no es el dinero. Siguen sin hablarme hasta que nace mi nieto y me mandan a otro hospital. No pensaba ir porque creí que no debía crear un mal ambiente. Yo me entero del hospital en el que de verdad están y sé que mi hijo miente, por eso le digo que solamente quiero que me mantengan informada y me diga cómo va todo. Cuando nace me lo comunican y solamente pregunto por cómo está y lo que tienen que hacer por un problema de salud que él tiene y podría tener su hijo", ha dicho.

Borrego ha seguido dando datos del nacimiento de su nieto: "A los cuatro días me escribe y me dice que quiere que conozca a ki hijo , pero sé lo que ocurre fuera y la prensa que tenemos. Le digo que estoy loca por conocerle pero que no sabía si era el momento porque no quería que me acusasen de que llevase prensa. Mi hijo me dice que le da igual la prensa y por eso voy".