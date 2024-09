El desgarrador testimonio de la víctima del conocido como 'maltratador trans': "Me ha dicho que me va a matar"

Cándido, un maltratador que cambió de género hace un año, ha sido detenido por agredir a varios agentes de la Policía Nacional

Su victima se pregunta cuánto tiempo más tendrá que soportar esta situación: "En varias ocasiones me ha dicho que me va a matar"

Tras pasar a disposición judicial, el maltratador ha quedado en libertad: "La jueza no ha considerado suficientes los cargos"

Cándido, un presunto maltratador que cambió de género hace un año, ha sido detenido por agredir a varios agentes de la Policía Nacional. Este incidente ocurrió días antes de que su víctima solicitara una pulsera telemática por miedo a que él volviera a romper la orden de alejamiento, como ya hizo el pasado 9 de agosto.

Para evitar ir a la cárcel, el presunto maltratador habría decido identificarse como "Candy" y cambiar su sexo en el registro civil. 'Vamos a ver' se ha puesto en contacto con María, su víctima, para que relate el infierno por el que está pasando.

El presunto maltratador queda en libertad "por ser mujer"

"Me siento desprotegida porque creo que no va a parar; desde mi punto de vista estoy en alto riesgo", ha declarado María en exclusiva para 'Vamos a ver'. Candy ha incumplido la orden de alejamiento en dos ocasiones, y en una de ellas llegó a agredir a la víctima: "El día que me atacó no fue detenido porque era mujer".

Ese día, María pidió ayuda a los vecinos del barrio para que la socorrieran: "Si no hubiese pedido ayuda no sé qué habría pasado", declara con miedo. Aquel día los agentes no pudieron hacer nada, ya que en el DNI del sujeto se identificaba como mujer, algo por lo que no puede ser catalogado como violencia de género.

María se pregunta cuánto tiempo más tendrá que soportar esta situación: "En varias ocasiones me ha dicho que me va a matar; si no lo hace él, mandará a sus amigos a hacerlo". Tal y como explican los colaboradores de 'Vamos a ver', el presunto maltratador trans está cometiendo fraude de ley, lo que deriva en un daño psicológico para la víctima, sobrepasada por la situación: "No puedo dormir, estoy alerta todo el tiempo, no sé si me lo voy a cruzar". Y es que María ya había solicitado una orden de alejamiento de 300 metros en julio, una orden que Candy vulneró tan solo un mes después.

"Candy" vuelve a quedar libre a pesar de los antecedentes