Su marido le pegaba con la correa y se preguntaba al ver noticias de asesinadas: "¿Por qué no denuncian?"

"Gracias a que yo vi lo que era una conducta de maltrato pude ponerle nombre a lo mío", cuenta una de ellas. Y es que el 40% de las mujeres expuestas a violencia machista en la pareja no identifican que están siendo maltratadas.

"Yo veía noticias en la tele de mujeres asesinadas y me preguntaba por qué esas mujeres no se habían ido de su casa antes de que las maten, sin darme cuenta de que yo era una de ellas. A lo mejor ese día me había pegado con la correa", explica a Informativos Telecinco Anabella Estevez, superviviente de violencia machista.