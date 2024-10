Silvia Salas, exnovia de Frank Francés: "Bárbara Rey ha sido la prostituta más cara de España"

Cuando le han preguntado si lo que cuenta Ángel Cristo jr. sobre las fotografías de Bárbara Rey y Frank Francés , las cuales habrían intentado vender por 40 millones de pesetas, ha sido rotunda: "Es rigurosamente cierto y creo que intenta tapar a la madre. Era masturbación mutua y si yo tengo que permitir que mi hijo vea algo así... que me trague la tierra".

Silvia asegura que estas fotos se hicieron con el claro objetivo de venderlas a la revista 'Interviú', ya que habían perdido 30 millones de pesetas en un casino y querían recuperarlas", ha asegurado. Además, según la exnovia de Frank, Bárbara estuvo amenazándole con vender las fotos después de haber terminado con su relación: "Tuvimos que hacer un pactado-robado para que esto no se publicase".

Sobre la autoría de las fotografías, Silvia Salas ha explicado: "En Mónaco estaba Ángel Cristo jr. y fue el encargado de hacerles. Este fue el principio del fin de la relación de Bárbara y Frank porque Fran accede, no voy a justificar nada, pero me dice en aquel momento que él le propuso llamar a un fotógrafo de España y ella dice que no se fía".