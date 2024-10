Carmen Borrego pide perdón por lo que le dijo a su hijo: "Llevaba toda la noche llorado"

El hijo de Carmen Borrego ofreció a su madre que empiece a ejercer de abuela de su nieto pero la respuesta de su madre le sorprendió

"No le voy a cerrar a puerta ni a mi hijo ni a mi nieto, pero las cosas hay que hablarlas", decía Carmen Borrego en la entrevista de su hijo

Alejandra Rubio critica la actitud de Carmen Borrego en la entrevista de su hijo: "Fue un error, era innecesario"

Tras meses de conflicto mediático, el hijo de Carmen Borrego concedió una entrevista en '¡De viernes!' en la que, aunque dijo que por el momento no iba a arreglar la relación con su madre, sí que quería que ejerciera como abuela de su hijo. Carmen intervino en directo pero respondió que tienen muchas cosas que hablar en privado, un tono muy criticado y con una actitud por la que la colaboradora de 'Vamos a ver' pide ahora perdón.

"Mi hijo y yo tenemos muchas conversaciones pendientes, tenemos muchas cosas de las que hablar. Le agradezco enormemente el ofrecimiento que me ha hecho. Los niños no son culpables de nada, pero estoy viviendo momentos muy duros", decía Carmen Borrego durante la entrevista de su hijo.

Además, dejaba claro que nunca ha hablado del "daño" que se le ha hecho: "Le agradezco que me tienda la mano como abuela. No le voy a echar en cara que este ahí. Aunque tenga dolor, sigo siendo madre y sigo sin entender muchísimas cosas. No le voy a cerrar a puerta ni a mi hijo ni a mi nieto, pero las cosas hay que hablarlas. Aunque también los demás deben reconocer que esto se ha sacado de madre. Mi madre alucinaría con lo que está pasando esta noche. Mi hijo es el hombre de mi vida, pero no puede serlo a cualquier precio".

Tras el fin de semana, Carmen Borrego ha cambiado de opinión y ha decidido disculparse: "Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir", decía. Muchos apuntaban que todo el mundo tiene una mala noche pero ella respondía: "Llevaba muchas malas noches y mucho malos días y ese día para mí fue muy tremendo".

"Estaba en mi casa, en la cama. Llevaba un día absolutamente tremendo y es la realidad. Ya he pedido disculpas, yo no oigo que tenga mal tono hacia él, pero en ese momento era más importante el ofrecimiento que él me había hecho que mis sentimientos. Y no hay más", comentaba.

Carmen confesaba que llevaba toda la noche "llorando", no quiere que esta llamada "enturbie" el ofrecimiento de su hijo y dejaba claros sus sentimientos: "Estoy súper contenta de poder reencontrarme con mi nieto. Es lo que he pedido a gritos y sigo esperándolo con los brazos abiertos".

"Se ha abierto una puerta y me quiero colar por esa puerta", concluía la colaboradora.

Carmen Borrego valora el cambio de actitud de su hijo