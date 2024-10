La incómoda llamada de Carmen Borrego durante la entrevista de su hijo: "No me lo esperaba"

Carme Borrego reacciona a la entrevista de su hijo y llama en directo al programa

José María Almoguera ha concedido una entrevista en directo en '¡De viernes!' en la que ha aprovechado para desmentir algunas de las declaraciones que ha dado su expareja, Paola Olmedo al programa 'TardeAR'. El hijo de Carmen Borrego quiere aclarar algunos puntos polémicos sobre lo que han vivido en los últimos meses y no se esperaba, para nada, que su madre llamase en pleno directo para interrumpir su entrevista. Y es que Carmen ha reaccionado a unas palabras de su hijo.

Carmen Borrego interrumpe la entrevista de su hijo

¿Qué tiene que pasar para que haya un acercamiento entre madre e hijo?, le preguntaban al entrevistado. José María respondía que tenía que sanarse, que "volviese a ser yo, que termine de pasar por lo que estoy pasando, sanar lo que he vivido y, una vez esté sano, volver a tener ciertas cosas. Si uno no está bien, no puede hacer feliz a otras personas". Tras esto, le pide a su madre que tenga paciencia y confiesa que quiere que su madre vea a su hijo, lo que ha arrancado los aplausos del plató. Tras esto, Carmen Borrego ha cogido el teléfono y ha llamado al programa.

"Mi hijo y yo tenemos muchas conversaciones pendientes, tenemos muchas cosas de las que hablar. Le agradezco enormemente el ofrecimiento que me ha hecho. Los niños no son culpables de nada, pero estoy viviendo momentos muy duros", cuenta Carmen mientras todo el plató le escucha en silencio. La hija de María Teresa Campos confiesa que ha escrito a su hijo horas antes de su entrevista y desvela que le quiere mucho, aunque muestra un tono apesadumbrado porque no sabe si se van a solucionar las cosas entre ellos dos.

"Nunca he hablado del daño que se me ha hecho, pero le agradezco que me tienda la mano como abuela. No le voy a echar en cara que este ahí. Aunque tenga dolor, sigo siendo madre y sigo sin entender muchísimas cosas. No le voy a cerrar a puerta ni a mi hijo ni a mi nieto, pero las cosas hay que hablarlas. Aunque también los demás deben reconocer que esto se ha sacado de madre. Mi madre alucinaría con lo que está pasando esta noche. Mi hijo es el hombre de mi vida, pero no puede serlo a cualquier precio", insiste.

Estas palabras han descolocado a todos hasta el punto de que Terelu Campos le ha interrumpido para reconducir un poco la llamada. Por su parte, José María le dice a su madre que "ya hablaremos para ver cómo lo hacemos". Tras colgar, el invitado se siente más libre para decir qué piensa sobre lo que acababa de suceder: "No me esperaba este tono. Pensaba que se iba a poner contenta cuando hiciera este ofrecimiento. No tiene sentido haber entrado así".

