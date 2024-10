Según Adriana Dorronsoro, el hijo de Carmen Borrego tiene una persona especial: "Es compañera de Mediaset y ya le vimos en una portada besándose"

La colaboradora de 'Vamos a ver' ha continuado dando datos de la nueva ilusión de José María Almoguera: "Es una compañera de Mediaset y me dicen que, por mucho que quieran hacer ver que no, siguen quedando. Ha habido más citas, una de ellas en la bolera, y ella el viernes canceló una quedada que tenía para ver a su amigo especial en '¡De viernes!' porque tenia mucho interés en apoyarle".

"Igual se está gestando algo y tienes una nuera que es una compañera de Mediaset", l e ha dicho a Carmen Borrego. La madre de José María ha preferido no pronunciarse al respecto y no ha accedido a mandarle ningún mensaje a la que podría ser la nueva ilusión de su hijo.

Tras el fin de semana, Carmen Borrego ha cambiado de opinión y ha decidido disculparse : "Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir", decía. Muchos apuntaban que todo el mundo tiene una mala noche pero ella respondía: "Llevaba muchas malas noches y mucho malos días y ese día para mí fue muy tremendo".

"Estaba en mi casa, en la cama. Llevaba un día absolutamente tremendo y es la realidad. Ya he pedido disculpas, yo no oigo que tenga mal tono hacia él, pero en ese momento era más importante el ofrecimiento que él me había hecho que mis sentimientos. Y no hay más", comentaba.