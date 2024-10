El hijo de Natalia, la mujer decapitada en la playa, recuerda los últimos días de su madre: "Sentía temor por su vida"

Hoy, 16 de octubre, comienza el juicio en el que se deberá determinar la culpabilidad del presunto asesino, y será un día difícil para los familiares. Víctor Hugo cuenta que, cuando Natalia fue a denunciar los malos tratos, él la felicitó y se alegró por ella: "Recuerdo que me dijo que sentía temor por su vida, y por eso me lo contó, para que estuviéramos pendientes y nos cuidáramos."

El presunto asesino quebrantó la orden y acabó con la vida de Natalia, quien había cruzado el charco para mudarse a España y tener más bienestar, según apunta Joaquín Prat. "Bastante gente en España ha querido ayudarnos y nos ha apoyado mucho, pero no saben el impacto que pueden causar las imágenes que he visto en los medios. Espero que este tiempo me ayude a sanar", ha comentado Hugo sobre cómo se enteró de la tragedia.