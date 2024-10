Una familia denuncia que su vecino intenta hacerles la vida imposible: "Orina y defeca en nuestro jardín"

Noelia lleva años viviendo con miedo constante a causa de su vecino. Tanto es así que no sale de casa sin llevar gas pimienta en su bolso, preparada para defenderse en cualquier momento. El vecino la acosa de forma habitual: le grita, la amenaza y la sigue por la calle. Sus padres, una pareja de 70 años, han intentado protegerla presentando hasta cinco denuncias . Sin embargo, el vecino ha respondido con violencia, amenazándolos con un hacha e incluso intentando incendiar su casa, lo que ha dejado su vivienda gravemente dañada. En ' Vamos a ver' , hemos entrevistado a la familia afectada, quienes han compartido su angustiosa experiencia y como afrontan la incomoda situación.

La mujer ha comentado que, ahora, tiene que evitar la calle donde vive su vecino para no encontrárselo. "Mi padre, que a veces sale a caminar con su andador para hacer un poco de ejercicio, me preocupa. Tengo miedo de que le haga algo", ha confesado, destacando que su padre está en proceso de recuperación tras superar un cáncer. "Ya ni siquiera se sienta en el porche", ha añadido.

El vecino no solo ha intentado incendiar su casa y romper los cristales de la puerta, sino que también ha protagonizado otros episodios desagradables: "Nos cortó un árbol, orina y defeca en nuestro jardín, y deja los papeles ahí", ha comentado Noelia. Ante esta situación, la familia se ha visto obligada a mudarse a casa de un tío, ya que la vivienda está en condiciones deplorables. "Todo empezó hace tres años, me decía cosas obscenas e intentó agredirme sexualmente. Mi padre le dijo que me dejara tranquila, y desde entonces va a por él", ha explicado Noelia. "Incluso intentó golpearlo", añade.