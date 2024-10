Víctima del tiroteo que dejó 16 heridos en Antequera, sobre la inocencia de su familia: "Mi marido nunca disparó con la metralleta"

Una discusión por un perro desató un tiroteo entre dos familias en Antequera

Juana, víctima del tiroteo, ha defendido a su marido y sostiene que él no disparó

Matías, víctima de un tiroteo que dejó 16 heridos en Antequera: ''Fue peor que una pesadilla, un infierno de película''

El 6 de mayo de 2024, una simple discusión entre dos mujeres por un perro suelto en un rellano se transformó en un violento enfrentamiento a tiros con armas de guerra entre dos familias: Los Pules y Los Leones. Este trágico incidente dejó 16 heridos, de los cuales tres se encontraron en estado muy grave. 'Vamos a ver' ha entrevistado a Juana, víctima del tiroteo y protagonista de aquello, para descubrir qué pasó realmente ese caótico y trágico día.

Según 'Los Pules' y los investigadores, son 'Los Leones' quienes empiezan a disparar primero. Sin embargo, Juana no opina lo mismo. Según su versión, todo comenzó el domingo 5 de mayo, cuando ella entraba a su casa con su hija y un perro grande le chupó la cara. Preocupada por la situación, decidió acudir a la casa de su vecina Carmen para pedirle que recogiera a su perro. "Estaba su hijo allí y le pedí que subiera su madre a hablar conmigo. Empecé a escuchar groserías hacia mí, y mi marido me dijo que no saliese", ha comentado Juana.

Al día siguiente, la situación escaló. Juana se encontró con las vecinas en el rellano, donde la agredieron físicamente. "Me dieron una paliza y fui a la comisaría. Pero antes pasé por la casa de mi madre y me encontré con un hermano de las agresoras. Le conté que su hermana y su sobrina me habían pegado, y él me sacó una pistola, haciéndome gestos de que me iba a disparar", ha relatado Juana, quien decidió dirigirse inmediatamente a la comisaría.

Al llegar, Juana asegura que al principio no la creyeron y le recomendaron que se calmara: "Me dijeron que me tomara una tila. Yo me senté con un ataque de ansiedad, y luego llegó un hombre que nos informó de que había empezado un tiroteo", ha añadido.

Juana sostiene que su marido no disparó y que la detención fue injusta

Sobre las acusaciones de que su marido disparó una metralleta de manera indiscriminada, Juana ha desmentido estos rumores, afirmando que su esposo estaba escondido debajo de la cama con sus dos hijos y solo salió cuando vio que la situación se intensificaba. "Mi marido nunca disparó con la metralleta. Fue un vecino que estaba a cuatro pisos de distancia del mío quien disparó", ha afirmado Juana.

"Subió la policía y se llevaron detenidos a mi marido y a mis hijos porque supuestamente la pelea era con nosotros", ha explicado. Juana relata que, aproximadamente una hora después, su piso fue registrado y destrozado y, aunque no encontraron nada incriminatorio, se llevaron cortinas y cojines en busca de pruebas.

Desde el incidente, Juana ha estado recibiendo amenazas y no ha vuelto a pisar Antequera, lugar de los hechos. "Desde aquel momento sentí miedo porque temía que le hubieran hecho daño a mi hijo. Ellos se hacen las víctimas, pero la verdadera víctima soy yo, que estoy sola, desprotegida y con tres hijos", ha afirmado con evidente angustia.