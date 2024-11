Joaquín Prat exige responsabilidades tras la falta de previsión de la DANA: "Se tiene que ir señor Mazón; y detrás de usted, unos cuantos"

Los vecinos de los pueblos más afectados, como Paiporta y otras localidades cercanas a Valencia, siguen luchando contra el barro, los escombros y las viviendas arrasadas por la fuerza de la riada. A medida que pasan los días, las autoridades se ven sobrepasadas y la ayuda humanitaria aún no llega con la rapidez necesaria, generando una creciente desesperación entre los afectados. Joaquín Prat, presentador de 'Vamos a ver’, tras varios días en la zona cero , no ha tardado en señalar con dureza a los responsables de la crisis.

Prat no solo ha criticado a Mazón, sino que también lo ha hecho con Teresa Ribera, ministra de la Transición Ecológica: "Hay una responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente, que ahora se llama de Transición Ecológica y encabeza la señora Ribera. Usted también se tiene que ir a su casa".

Además, ha compartido un testimonio de un trabajador que refleja la situación de forma cruda: "Ayer me decía un chaval, yo ensamblo trenes, si a mí me falta una pieza en el ensamblaje me echan a la puta calle, y sin indemnización ni nada, despido procedente". "Que tomen nota estos", ha concluido.