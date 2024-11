Ángela y Montse, el rostro de la vulnerabilidad ante la DANA de personas con discapacidad

Las personas con discapacidad viven una especial situación de vulnerabilidad e indefensión frente a catástrofes como la DANA que devastó varias poblaciones de Valencia hace una semana, el mismo tiempo en el que Montse o Ángela no han podido salir de casa por tener movilidad reducida, según han contado a EFE.

Explica que aunque taponaron la puerta de entrada con una madera a turnos, el agua llegó hasta la ventana, "daba miedo", y aunque posteriormente bajó el nivel del agua, cuando empezó a circular la información -sin contrastar y que nunca se produjo- de que se había roto la presa de Chiva "les dije se fueran de allí y se pusieran a salvo, pero no quisieron".

"Intenté salir con el andador, pero había tanto barro que me quedé clavada, porque no tengo fuerza para sacar las piernas, y me tuvieron que volver a meter en casa", relata Montse.