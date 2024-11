El mensaje de Joaquín Prat a su regreso de Paiporta: "Es difícil olvidar el sufrimiento que estáis padeciendo"

Tras la terrible DANA que ha dejado al menos 219 muertos y todavía muchos desaparecidos , los pueblos más afectados por la tragedia no cesan de pedir más ayuda por parte de las autoridades. Para servir de altavoz de estas personas, 'Vamos a ver' se ha desplazado a Paiporta durante toda la semana.

"Me vienen a la cabeza todas las imágenes que he visto y... El sufrimiento de toda esta gente que lo ha perdido todo te marca ¿Cómo es posible que tengan fuerzas todavía para darte las gracias? Si las gracias las tenemos que dar nosotros. Toda esa gente a la que llaman la generación de cristal, menudos fenómenos que no tienen ni botas y se ponen bolsas de plástico. Si esta es la juventud española, estamos salvados", ha dicho.