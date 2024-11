Tía de los hermanos de 3 y 5 años desaparecidos en Torrent: "Ha llegado maquinaria del Ayuntamiento, pero no hay avances en la búsqueda"

En ' Vamos a ver' seguimos cubriendo de cerca las consecuencias de la fuerte riada que ha afectado gravemente a Valencia. Más de 70 pueblos han quedado inundados , dejando atrás a más de 200 muertos y numerosos desaparecidos . La situación sigue siendo crítica, pero la esperanza no desaparece. Se continúan buscando a las personas atrapadas entre los escombros, como es el caso de Rubén e Izan, dos niños de 5 y 3 años de Torrent, que fueron arrastrados por las aguas. A pesar del paso de los días, los equipos de rescate no han cesado en su labor, y han llegado refuerzos internacionales , como bomberos de los Países Bajos, para intensificar la búsqueda. En el programa, hemos hablado con Bárbara Sastre , tía de los niños, quien ha compartido cómo han vivido estos diez días de angustia en busca de sus sobrinos y de buenas noticias.

"De momento no tenemos ninguna noticia, hay mucha gente buscándolos, han llegado refuerzos y la búsqueda es cada vez más grande, pero por ahora no hay avances" , ha comentado Bárbara. También ha explicado que los niños estaban con su padre en casa cuando la riada sorprendió a la familia. " Se cayó una pared de repente, los cogió, pero luego empezó a entrar más agua y los tres fueron arrastrados por la corriente” , ha afirmado, recordando aquel trágico momento.

"Estamos todos rotos. Ayer estuve con ellos y no se les puede decir nada, no hay consuelo, pero al menos hay algo de alivio sabiendo que, gracias a Dios, Víctor, el padre, está bien. Ya salió del hospital", ha añadido Bárbara, aliviada por la recuperación del padre. También ha querido agradecer a todos los que han ofrecido su apoyo en estos días tan difíciles: "Sacando fuerzas, Marta, su madre, me pidió dar voz en su nombre. Y bueno, os doy las gracias, gracias a vosotros hay voluntarios que vienen a ayudarnos y que me escriben por redes sociales".