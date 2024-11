“Esto es nada más que hacer una instancia entre el juzgado de primera instancia , no hace falta ni abogado ni procurado. Simplemente, el familiar que esté buscando al desaparecido debe instarlo ante el juzgado para que le den el certificado de ausencia o fallecimiento para poder tramitar todas las ayudas y poder acceder a las herencias , por ejemplo”, detalla, antes de ahondar en ello.

“Pongamos el ejemplo donde una persona ha fallecido, su padre, ahí está claro que se puede abrir la herencia y tramitar todos los papeles. Pero el desaparecido no se sabe si está vivo o muerto, con lo cual el ordenamiento jurídico español tiene este mecanismo de ficción jurídica donde vamos a dar por muerta a la persona, aunque no aparezca, y así sus descendientes puedan seguir tramitando todos los papeles, puedan estar tramitando y no se queden fuera de las ayudas, por ejemplo”.