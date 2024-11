Antonio Canales ha sido acusado por su casera de no haber abonado las mensualidades del alquiler

Los mensajes de Antonio Canales y su casera que demostraría los presuntos impagos: "Si no te he pagado es porque no tengo"

Antonio Canales ha sido acusado por su casera de no haber abonado las mensualidades del alquiler y los gastos variables correspondientes a la vivienda durante los últimos siete meses. La situación ha generado un conflicto entre ambos, que ha llegado a ser publicado en los medios. En 'Vamos a ver' hemos revelado los últimos mensajes intercambiados entre el bailarín y su casera, lo que ha permitido conocer más detalles sobre este enfrentamiento.

Anteriormente, el artista aseguraba que había pagado todo aquello que debía y que ya no tenía impagos ni de suministros, ni de alquiler. Sin embargo, su casera tiene una versión distintas, una serie de mensajes nuevos demuestran como Canales reconoció que está enganchado a la luz del vecino.

En abril de 2024, el artista escribía lo siguiente: "Tampoco la cifra que te debo es algo descabellado. Después de tantos años uno puede tener un problema". "Pero por mucho que me lo digas no puedo pintar el dinero. Es que te debo 1.249,55 euros. ¿De verdad crees que eso es para entrar un día si y otro no en cólera?", mandaba el bailaor.

En octubre del 2024, Antonio Canales, enviaba otros mensajes, esta vez con tono amenazante: "Me das de baja la luz. Pues ahora es cuando no te voy a pagar jamás, y me voy a ir de aquí cuando me de la gana!!". Acabamos de cambiar todas las cerradura de la casa!! no puedes cortar ningún suministro", le dijo a su casera.

Canales, incluso llegó a reconocerle que se había enganchado a la luz de su vecino "gracias a su hermano que es electricista": "Cuando regrese la luz lo quito para evitar multas".

La casera, a Antonio Canales: "Hazme un ingreso porque lo necesito"

'Vamos a ver', ya tuvo acceso a otros mensajes telefónicos entre Antonio Canales y su casera, cuya relación dejó de ser amistosa cuando habrían empezado los problemas serios con los impagos. "Hazme un ingreso porque lo necesito, todos tenemos que hacer frente a los pagos. Veo que tienes problemas de liquidez y esto está afectando a mi economía también", le decía su casera que tenía que poner de su propio dinero.

Canales aseguró que ya está todo solucionado con su casera y le mandó un mensaje: "No es legal lo que has hecho"

"Ya se le ha hecho la transferencia, ya no tengo ninguna deuda y no la he tenido nunca en los 12 años que he estado aquí", afirmó el artista, destacando que ha solucionado el impago y no tiene deudas pendientes con su casera. Sin embargo, Canales expresó su molestia por cómo se ha manejado la situación, especialmente por la exposición pública del caso, algo que considera innecesario.