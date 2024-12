José María Almoguera nos confirma que no se trata de un acto de vandalismo, sino que prefiere llamar a las cosas por su nombre: ha sido un robo. "Alguien rompió la ventanilla y se llevó lo que había dentro", nos cuenta el nieto de María Teresa Campos. Pero, ¿qué le han robado concretamente? José María nos lo aclara: "Me han robado la cartera y todas las fotos que había ahí. O sea, al final son cosas que no se pueden recuperar, pero bueno", lamenta el hijo de la Borrego.