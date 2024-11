Cristina Fallarás responde a Errejón: "Es grotesco que se meta con la abogada de Mouliaá porque sale de cuentas"

"Hay una cantidad irrelevantes de denuncias falsas. Le quiero decir al señor Errejón que si yo estuviera en el lugar de Elisa Mouliaá, también habría escogido a la señora Carla Vall para que me defendiera porque es una de las principales abogadas en casos de violencia machista ", ha comenzado Fallarás.

Además, la periodista que destapó las denuncias de Errejón se ha dirigido directamente a él : "Me parece tremendo y grotesco que el señor Errejón, que era el adalid del feminismo , de la salud mental, de las bajas y de la idea de maternidad y de familias que funcionen bien, se meta con esta abogada porque hoy sale de cuentas. A esta abogada se la elige porque es la que tiene a las víctimas de Errejón y porque es fantásticas", ha sentenciado.

Fallarás ha querido recalcar la importancia de las mujeres: "Tenemos una pega las mujeres y es que gestamos y parimos. Nos viene de fabrica y como hemos accedido al mundo laboral, te lo comes con patatas si no te gusta. Que sepa Iñigo Errejón que es el juez el que suspende el proceso, no una tal Mouliaá", ha finalizado.