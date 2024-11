Loreto Arenillas, exdirectora del Gabinete de Íñigo Errejón, notifica a Más Madrid su baja médica: aseguró que entregaría su acta y no lo ha hecho

Este viernes se cumplen tres semanas desde que Loreto Arenillas informara en un comunicado de que se daría de baja de la formación y entregaría su acta . Cuestión que no ha llegado a formalizar y ha tensado la relación con el partido que insiste en remitirse a este compromiso.

"Decía que iba a dejar el acta y ella por ahora no ha cumplido su palabra"

Fuentes de la Asamblea han explicado a Europa Press que la Mesa no ha recibido notificación de esta baja laboral y que entienden que solo podría informarle ella misma y no el grupo parlamentario. Esto es relevante ya que Arenillas si no viniera al próximo Pleno estaría incurriendo en una "infracción por incumplimiento de los deberes de los diputados".