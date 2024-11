Alessandro Lequio, tras la entrevista de Asraf: "Fue a por el premio complementario de la exclusiva Isa y no aportó nada nuevo"

Asraf Beno se sentó en el plató de ¡De Viernes!, después de que se hiciera pública la noticia de su reciente paternidad con Isa Pantoja

"Lo que me gusta de Asraf es que le deja todo el protagonismo a Isa y no intenta destacar", ha comentado Lequio, valorando positivamente la actitud de Beno hacia su pareja. Sin embargo, el colaborador no ha dejado pasar la oportunidad de lanzar una crítica más contundente: "Creo que Asraf fue a llevarse el premio complementario de la exclusiva de Isa y no ha aportado absolutamente nada nuevo".

El tenso enfrentamiento entre Asraf y Raquel Bollo sobre las supuestas mentiras de Isa P: "Tampoco seamos hipócritas"

El marido de Isa Pantoja se ha mostrado muy emocionado por la noticia, pero la alegría le ha durado poco cuando tuvo un tenso cara a cara con Raquel Bollo en el plató del programa. Asraf ha visto un vídeo de la exmujer de Chiquetete donde ha contado que Isa y él han mentido sobre algunos conflictos que han tenido con Isabel Pantoja.

"Las mentiras o las verdades a medias... la mente puede volar e imaginar cosas muy feas", ha señalado Raquel Bollo. La excolaboradora de televisión ha explicado que Isa ha mentido en numerosas ocasiones cuando Jorge Javier le preguntaba en los programas sobre su madre. Según Raquel, Isa decía que hablaba con su madre, pero no era cierto: "Yo me callaba en el plató". Además, Raquel ha recordado el episodio del cumpleaños de Isabel Pantoja y ha explicado que la hija de la tonadillera sabía que iba a ir Omar Montes a la fiesta de cumpleaños.

"Su hija lo sabía. Su madre la llama. Os podrá contar lo que quiera, pero a mí no porque además yo estuve y vi la actitud de ella. Asraf el otro día cuando estuvo también mintió", ha comentado la exmujer de Chiquetete. Asraf, desde su asiento, no ha podido contenerse al escuchar las palabras de la excolaboradora. "Me parece increíble. Que se lo aplique porque es horroroso todo lo que está contando. No tiene ni pies ni cabeza, tampoco seamos hipócritas. No entiendo esta inquina, este enfado y este machaque a Isa", ha señalado Asraf. También le ha reprochado a Raquel que dude del testimonio que dio Isa sobre el episodio de la manguera. Raquel Bollo no ha querido entrar en disputas, pero le ha recalcado que ella no ha mentido y que no ha hecho nada por inquina: "Te puedo asegurar que yo no tengo ningún tipo de inquina, lo que pasa que para desacreditar es más fácil decir que yo lo hago por inquina".

Asraf responde a Isabel Pantoja con un dardo: "No le gusto como padre de su nieto, pero soy yo quien cuida de su hija"

El marido de Isa Pantoja se ha emocionado al hablar de cómo han recibido él y su chica la feliz noticia y ha explicado sin pelos en la lengua que ni él ni Isa esperan noticias de Isabel Pantoja. La pareja, que no mantiene desde hace meses ningún tipo de contacto con la cantante, no ha recibido la felicitación de la artista, algo que ha dolido ambos aunque ya lo esperasen:

"Yo creo que Isa no tiene esperanza de que su madre se ponga en contacto con ella, ya lo dijo en su momento, que está intentando pasar página yendo a terapia. Han pasado cuatro días y su madre no la ha felicitado, ya no lo va a hacer. Es doloroso decirlo porque hasta Kiko la ha felicitado, pero es la realidad. Isabel (madre) no tiene teléfono, no tenemos ni idea de cómo comunicarnos con ella, pero además Isa ha decidido que no va a estar pendiente de su madre, si llega ese mensaje bien, pero ella ya no lo va a buscar. Para Isa su madre es como un ex tóxico, prefiere pasar página porque no le aporta nada bueno (...) Yo he intentado mediar muchas veces, aunque no se haya hecho público, he intentado solucionar las cosas, pero cuando una persona ni siquiera te responde ya te das por vencido. He intentado hablar con ellas varias veces por teléfono, pero nunca me lo ha cogido. Nadie de esa casa da su brazo a torcer".

El modelo ha respondido a la cantante tras hacerse pública la opinión de Isabel Pantoja por la futura maternidad de su hija. Tal y como ha explicado Ángela Portero, lo que Pantoja no se habría tomado del todo bien es "el padre que va a tener ese bebé". Asraf, que ha perdido toda esperanza de solucionar los problemas con su suegra, ha contestado a la madre de Isa con un dardo: