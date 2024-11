Alessandro Lequio asegura que Escassi y Sheila Casas no son el primer romance de 'Tarde AR': "Hay otros que no son ellos"

¿Son Sheila Casas y Álvaro Muñoz Escassi la primera pareja nacida en el programa de Telecinco?

El colaborador de 'Vamos a ver' no ha querido dar más detalles: "Eso son historias de plató que a nosotros no nos competen"

La declaración de Álvaro Muñoz Escassi ante Sheila Casas: "Muy tonto tengo que ser para no estar enamorado de esta mujer"

Tras ser pillados en actitud cariñosa, mucho se ha hablado en los últimos días de un posible romance entre Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas. Este martes, ambos coincidían en el plató de 'Tarde AR' y el jinete protagonizaba un momentazo para el recuerdo.

Tras hablar de en qué punto se encuentra su relación, Álvaro Muñoz Escassi pedía la canción 'Hoy quiero confesarme', de Isabel Pantoja, y se levantaba ante Sheila en actitud muy nerviosa y cariñosa, y hacía algunos movimientos que denotaban claramente los nervios que estaba atravesando el jinete en ese momento.

Ana Rosa Quintana les preguntaba algo "clave" en todo este asunto: cuánto hablaban por WhatsApp. Ambos aseguraban que no se hablaban mucho, que no eran de esos: "Somos amigos, de compartir cosas y vernos. Voy a decir una cosa, ahora hablando en serio. Obviamente, muy tonto tengo que ser para no estar enamorado de esta mujer. Yo y cualquiera. Es maravillosa, no hay más que verla y conocerla", subrayaba el jinete.

Tras comentar estas imágenes en 'Vamos a ver', Alessandro Lequio ha lanzado un comentario que no ha pasado desapercibido para nadie: "Lo que no afirmaría es que este sea el primer romance de 'Tarde AR', pero eso es algo que no nos compete hablar a nosotros", adelantaba.

Tras ser preguntado por sus compañeros de programa, Lequio ha preferido no dar más detalles al respecto: "Eso son historias de plató que a nosotros no nos competen", ha sentenciado el colaborador. "No es el primer romance de 'Tarde AR", ha finalizado sin querer profundizar o dar más pistas.

