Elisa Mouliáa, sobre Iñigo Errejón: "Es un depredador sexual. Hay víctimas de 19 años y también señoras de más de 50"

Elisa Mouliaá, la actriz que denunció a Iñigo Errejón por acoso, ha concedido una entrevista a 'Vamos a ver' en la que detalla el calvario que habría vivido con Íñigo Errejón.

"La primera interacción que tuvimos fue en el 2018 o 2019 por Instagram y luego nos fuimos escribiendo hasta que en septiembre del 2021 nos encantamos. El primer encuentro fue mucho más frío de lo que esperaba, se vino conmigo a una fiesta y en el coche fue cuando cambió su actitud por completo. Me clavó un beso con lengua puntiaguda que me dejó sin respiración y fue muy desagradable. Acabé en su casa y allí, sin mediar palabra, volvió a comportarse como en la habitación y saqué fuerzas para decirle que me sentía fatal. A día de hoy todavía no sé por qué acabé allí", ha explicado.

Además, Miuliaá admite que le costó admitir lo que le estaba pasando: "No era consciente de que eso era un delito. Sentía que es una noche muy desagradable y me empiezo a dar cuenta cuando explota todo, me dicen mis amigas que si había escuchado lo de Errejón y al ver que decían que las denuncias eran falsas, pensé que tenía que decirlo para proteger a las mujeres que pudiesen venir después", ha dicho.

Elisa Mouliáa, de Íñigo Errejón: "Mi abogada está en su derecho a cogerse su baja y la justicia tiene sus tiempo"

"Sé que he hecho lo que tenía que hacer y que si no hablaba, me iba a sentir fatal toda la vida. Pero también me quiero proteger y ahora han denunciado mi negocio digital y me lo han cerrado, lo que me ha dado bastante ansiedad", ha explicado.

Sobre si tiene ganas de verse las caras con Íñigo Errejón, Mouliáa ha dicho: "No, no quiero volver a verle en la vida. Yo también le defino como un depredador sexual y como una persona que ejerce violencia sexual para su propio placer y beneficio. Es una persona que te humilla desde el minuto uno porque no te mira, no te pregunta, no te valida... desde el momento en el que ya estás digamos en sus manos como una presa, hace contigo lo que le da la gana".

Elisa Mouliáa ha asegurado que ha hablado con más víctimas de Errejón y que es puy probable que aumenten las denuncias: "Hay niñas de 19 años, pero también señoras de más de 50"