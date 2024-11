Eugenia Martínez de Irujo responde a su hermano Cayetano: "No me hace falta ir a misa para recordar a mi madre"

En 'Vamos a ver' hemos comentado la respuesta de Eugenia a su hermano Cayetano , quien había hablado con la prensa y afirmado que ella "siente las cosas de una forma muy peculiar" . Además, Cayetano no solo se refirió a Eugenia, sino también a su hermano Jacobo, de quien llegó a decir no saber "quién es".

Eugenia Martínez de Irujo ha expresado su hartazgo por tener que aclarar sus ausencias en los homenajes a su madre y ha declarado que sigue queriendo mucho a su madre: "Espero que sea la última vez, porque me veo repitiendo esto hasta el día que me muera. Fui al funeral de mi madre, como es lógico, el año que murió, pero yo llevo a mi madre en el corazón, la tengo presente diariamente, para mí mi madre está conmigo siempre, a mí no me hace falta ir a misa para recordarla".