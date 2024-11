Pau Rigo, el anciano que mató a un ladrón en defensa propia, rompe su silencio: "Ese disparo destrozó mi vida"

Pau ha recordado el momento crítico en que, sintiéndose amenazado por el ladrón, decidió disparar en defensa propia: "Ese disparo ha destrozado mi vida, pero no quería perderla allí mismo. Me habría matado, es duro, pero es así" . A pesar de la tragedia, Pau ha reafirmado que su conciencia está tranquila, ya que considera que si no hubiera actuado de esa forma, hoy no estaría vivo. "Si no hubiera hecho algo, hoy estaría muerto", ha subrayado con firmeza.

A pesar de que muchas personas le han animado moralmente, Pau ha reconocido que siempre ha habido quienes no han comprendido sus acciones: "La gente me animaba, pero siempre había alguno que le parecía mal". Este apoyo, aunque importante, no ha podido aliviar completamente el impacto psicológico de la situación. "La presión es muy grande", ha comentado. En cuanto a su estado físico y emocional, Pau ha confesado que ya no se siente como antes: "Ya no soy ni la sombra de lo que era. Estoy vegetando, que no es lo mismo que vivir".