Un video que se ha viralizado en las redes sociales muestra a un hombre totalmente desnudo, solo con calcetines, caminando por la plaza de María Pita, en el centro de La Coruña, Galicia. Lo insólito no es solo la imagen del hombre despojado de toda ropa, sino lo que ocurrió antes del incidente. Según los testimonios, el hombre disfrutó de una comida completa en un restaurante local, degustando dos raciones de empanadas de millo y zamburiñas, un chuletón poco hecho, una caña y un postre. Al momento de pedir la cuenta , el hombre respondió con una actitud desafiante, diciendo: "Que el juez Taín le pague" . Ante esta situación, los dueños del restaurante le pidieron que demostrara que no tenía dinero, lo que llevó al hombre a tomar una drástica decisión: se quedó completamente desnudo frente al camarero y se marchó sin pagar.

En 'Vamos a ver', hemos entrevistado a un testigo cercano al suceso, Yago Cagiao, un hostelero que ha vivido una situación similar en el pasado, quién ha explicado los detalles de este insólito comportamiento. "Me pasó lo mismo hace un año. Es una persona bien vestida, habla bien, es difícil de describir. Se sentó en la terraza, no comió mucho, pero bebió un poco más de lo esperado", ha contado Cagiao. Según él, la actitud del hombre fue muy similar, ya que no quiso pagar y entregó un papel con un número de teléfono, asegurando que una jueza se haría cargo de la cuenta.