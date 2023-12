El juez Vazquez Taín desmonta el relato de defensa de Óscar: "He autorizado poner balizas más potentes y no se ha borrado nada"

Alfonso Egea, que sigue el caso desde el primer momento, comenta: "Óscar tiene derecho a mentir, pero no el de decir tonterías. Ayer la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil mandó un oficio a la jueza para explicar en qué momento, a qué hora y qué días se ponían y se quitaban las balizas".

Alfonso Egea destaca que "para poner una baliza no hay que abrir un coche, va por fuera" y el juez Vázquez Taín, que escuchaba con atención, decide intervenir: "Yo he autorizado poner balizas y micrófonos mucho más potentes y técnicos que una simple baliza de seguimiento y no se ha borrado nada".