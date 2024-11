Patricia Pardo, tras el asesinato machista de Cloe a los 15 años: "Deben reeducar a los jóvenes. Hay un problema gravísimo"

Una joven de 15 años ha sido asesinada por su exnovio, quien la maltrataba físicamente y psicológicamente

En 'Vamos a ver' hemos debatido sobre la responsabilidad de los medios y la sociedad en la violencia machista juvenil

Cloe, la niña de 15 años asesinada en Orihuela, tenía una relación tóxica: "Él le pegaba y tenía miedo”

Este fin de semana, una tragedia ha sacudido la localidad de Orihuela, en Alicante. Cloe, una joven de 15 años, ha sido asesinada por su exnovio, Samuel, de 17 años. Según las amigas de la víctima, la relación entre ambos era tóxica, marcada por constantes peleas y maltrato físico y psicológico. En 'Vamos a ver', hemos tenido la oportunidad de entrevistar a un amigo cercano de la víctima, quien ha dado su versión de los hechos. El amigo de Cloe ha explicado que la relación entre ambos no era nada saludable, indicando que "no tenían la mejor relación, el trato no era bueno y tenían muchas peleas". Ha revelado además que en ocasiones la víctima le había contado que Samuel le había pegado, aunque "no tan bestia". Lo que más le sorprendió fue enterarse de que su amiga había sido asesinada.

El grave problema de la violencia machista entre los jóvenes

Joaquín Prat, presentador del programa, ha reflexionado sobre la conciencia que tienen los jóvenes sobre la violencia machista, especialmente después de que este asesinato ocurriera justo después del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Prat ha señalado que, aunque los jóvenes parecen ser conscientes de la violencia en sus relaciones, la situación en la que viven muchas mujeres parece ser una normalización del abuso: "Si los chavales de 17 años ya te dicen 'alguna vez le había pegado, pero no tan bestia', lo último que te esperas no es que la vaya a matar, es lo siguiente que te esperas".

Por su parte, Patricia Pardo, copresentadora del programa, ha mencionado estadísticas alarmantes sobre la percepción de la violencia machista entre los jóvenes. Según datos recientes, uno de cada cuatro hombres jóvenes considera que la violencia machista es un "invento ideológico", y uno de cada cinco considera que insultar, empujar o golpear a una mujer tras una discusión no es maltrato. Pardo ha insistido en que hay recursos disponibles, pero el problema es gravísimo: "Dinero hay, y está claro que existe un problema grave".

Reeducar a las generaciones futuras

Joaquín Prat ha añadido que, aunque no sea posible cambiar las creencias de los hombres de generaciones anteriores, las nuevas generaciones aún pueden ser reeducadas: "Al hombre de 60 que es un machista recalcitrante, a ese ya no le recuperas, pero un chaval de 17 años sí lo puedes reeducar". Por su parte, Pardo ha señalado que hay una ola reaccionaria entre los jóvenes y ha responsabilizado en parte a los medios de comunicación por no estar transmitiendo el mensaje adecuado. Además, ha resaltado la importancia de llevar el mensaje de igualdad a los colegios, las redes sociales y los lugares frecuentados por los jóvenes.

No obstante, Prat ha rebatido este punto, argumentando que la responsabilidad de llegar a estos jóvenes recae más en la administración que en los medios de comunicación: "No es nuestra responsabilidad llegar a ellos, es de la administración, porque a nosotros, los de 17, no nos ven ni somos sus canales de información".

El desenlace trágico