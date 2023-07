Marta terminó llorando en su habitación y eso ha hecho que muchos espectadores de '¡Vaya vacaciones!' hayan expresado en Twitter que no entienden por qué Tony no se ha posicionado claramente al lado de su novia. El italiano ha leído estos comentarios y no ha podido quedarse callado porque ha querido defenderse de las críticas explicando por qué actuó así en Villa del Mar durante la discusión de Marta y Makoke.