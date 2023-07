El 'pink power' se rompe tras el enfrentamiento de Marta con Álex: "Estás jugando a una doble estrategia"

Álex y Luna han visto el vídeo de cómo sus compañeros del 'pink power' se despachaban a gusto contra ellos: “Álex y Luna decían que habían hecho lo que nosotros decíamos en las segundas nominaciones. Mentira. Tuvimos que hacen las nominaciones en torno a vosotros porque ya no nos fiábamos después de la primera, son esos pequeños detalles que me hacen desconfiar de ellos”, se sinceraba Marta Peñate con Jorge Pérez y Tony Spina.

"Lo que tú no puedes tratar a unas 6 personas de locas y quedar tú como el genial. Has jugado a una doble estrategia, jugarte con nosotros en un grupito sabiendo que no te íbamos a nominar. Han pasado cosas que han hecho que vaya desconfiando de ti y esa desconfianza va in crescendo", le dejaba claro Marta Peñate.