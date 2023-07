Rubén cuenta algunas de sus experiencias con Paris Hilton y con Justin Bieber

Rubén, sobre Justin Bieber: "Es de las personas más complicadas con las que he trabajado porque mueve masas"

"No puedo hablar mucho sobre ello, pero puedo decir que duerme poco cuando yo he coindidio con ella porque va de vacaciones y va a darlo todo", dice Rubén sobre Paris Hilton

Rubén Shan habla de su vínculo con Paris Hilton: "Quería aclararlo"

Tras su expulsión del programa, Rubén Shan y Carmen Pina llegan a 'Vaya vacaciones After Show' para contar cómo ha sido su experiencia en 'Villa del mar' y para hablar más sobre ellos.

Muchas han sido las preguntas que han estado alrededor de Rubén sobre su pasado con Paris Hilton y él ha contado cómo ha vivido esto en el concurso con Carmen: "Me siento muy contento por cómo se lo ha tomado, ella ha entendido el juego y ha terminado pasándoselo bien". "Hubiera preferido que esto no hubiera salido, en su momento lo decidimos enterrar, pero ahora mismo ya me ha igual", ha explicado Carmen.

Rubén ha querido aclarar que prefería no hablar de este tema porque se considera un profesional y tiene un contrato de confidencialidad con sus clientes: "Puedo hablar de con quién he trabajado, no de lo que he hecho con ellos". "Y que es algo del paso, es como si yo hablo de un ex mío, si yo decido no hablar de nada mi pasado, ya sea de eso o de que yo tuve anorexia, prefiero que no salga", ha añadido Carmen.

Además, Rubén ha aclarado algunas dudas de cómo es Paris Hilton cuando ha coincidido con ella: "No puedo hablar mucho sobre ello, pero puedo decir que duerme poco cuando yo he coindidio con ella porque va de vacaciones y va a darlo todo, le gusta la fiesta. He trabajado diferentes veces con ellas, las primeras no vino con el perrito otras sí". Y asegura que le han ofrecido mucho dinero para que hablase con ella y él no ha querido hacerlo.