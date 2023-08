Aguasantas ha hecho una lista con las compañeras que más la han sacado de quicio: “Carmen la de Rubén, Carmen la de Rafa y Luna”. Es a la hermana de Álex a la que coloca en el primer lugar y ha explicado las razones: “Cuando yo tengo una discusión con alguien, quiero que me argumente y Luna no tenía argumentos, lo único que hacía era gritar. Cuando yo la hacía una pregunta clave no sabía qué contestarme y entonces me tiraba por otro lado”, ha comenzado.