Lo hizo en una discusión que no llegó a emitirse por la dureza de las imágenes: “No nos lleva a ningún sitio emitirlo. Ha sido una bronca en la que muchas personas estaban al límite. No se han traspasado los límites, pero la situación estaba al límite”, explicó la presentadora.

“Es muy complicado estar aquí y que la gente quiera aparentar más cuando no lo es. Yo respeto a todo el mundo, no me meto en jardines si la cosa no va conmigo, pero respetadme a mí como yo respeto a los demás”, dijo Leo Cámara, que seguía muy afectado y nervioso tras la discusión que había protagonizado con el ahora novio de Marta Peñate y que nunca llegó a emitirse.