Marta Peñate, Cristina Porta y Makoke han tenido una reunión solo de chicas, muy alegres se disponían a salir al jardín para refrescarse y hablar de esas cosas que no quieren hablar delante de los chicos, principalmente Makoke, que no le gusta hablar de ciertos temas íntimos, delante de su hijo, Javier Tudela.

Un bañito en la piscina bajo en sol caribeño, y un brindis por las mujeres de 'Villa del Mar' desata la lengua de cualquiera y esto les ha ocurrido a nuestras concursantes… ¿el tema? ¿cómo perdieron la virginidad? Para Cristina y Makoke fue una experiencia muy bonita y así la recuerdan, en cambio para Marta Peñate no fue nada digno del recuerdo, es más, comentaba que su novio la dejó a los dos días de tener relaciones con ella por lo que decía entre risas: “Creo que lo hice fatal".

Más tarde, en el ratito con Luján Arguelles, mostraban toda la conversación calentita que habían tenido las chicas y mientras Jorge y Tony se reían, a Javier Tudela, hijo de Makoke, no le hacía ninguna gracia. Después de ver el vídeo dónde Makoke confiesa su pequeño secreto para quedarse embarazada rápidamente, Javier Tudela avergonzado, no sabe dónde meterse y decía: “No entiendo lo del clavo, ni lo del clavito, ni lo de pepito. Esto me supera”.