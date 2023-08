Al italiano le dolió mucho esta derrota y se tiró al suelo al saber que habían perdido. Estaba muy afectado no solo por no llegar a la final, sino por pensar que había fallado a su novia. Pero ella no lo veía de la misma manera: "Esto es un juego".

Javier Tudela fue el primero en ir a consolar a Tony Spina. Le abrazó en el suelo y luego le levantó. Fue entonces cuando intervino Marta, que intentó explicarle que no pasaba nada. "Le he fallado", decía el italiano. Su novia primero tiró de humor para tranquilizarle, pero luego le dijo lo que de verdad sentía: "Amor, pero vaya tontería, es un juego. Tú no me has fallado en el amor ni me has hecho daño como hombre".