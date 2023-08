Marta Peñate y Tony Spina no lograron llegar al gran duelo final de ‘¡Vaya vacaciones!’ y acudieron al aftershow para hacerles unos buenos trajes a sus compañeros.

El italiano sentía que las broncas entre su actual novia y su ex siempre le acababan salpicand o, mientras que Marta opinaba que él no siempre se ponía de su parte. Al menos, tanto como ella esperaba.

Tony explicó en el aftershow que no solía meterse en las broncas entre Marta y Makoke para defender a su novia porque consideraba que la canaria no lo necesitaba. Además, pensaba que si él entraba ya eran dos contra uno, lo que obligaría a Javier Tudela también a intervenir para defender a su madre, y la discusión no haría más que crecer.