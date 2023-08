Su r elación fue toda una montaña rusa , por eso no sorprende que Tony reconociera en el aftershow que alguna vez la había mandado algún mensaje sin venir a cuento ni estar juntos.

En uno de los juegos del aftershow, al italiano le tocó responder si alguna vez le había mandado un mensaje a un ex sin venir a cuento. Dijo que sí y puso un ejemplo: “Con Oriana a lo mejor alguna vez sí que lo hice, hace 10 años de eso. Era una relación tan tóxica… ¿Sabes cuando estás metido en un bucle y no ves salida, y cuando sales quieres entrar otra vez? Era ese tipo de relación. Cuando no estaba, quería volver”, explicó.