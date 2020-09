Amador Mohedano se sincera como nunca: “Lo he pasado muy mal, he pensado en tirarme por el balcón”

Miguel Fringenti ya ha dejado claro cuál es su papel en ‘Ven a cenar conmigo: gourmet edition’: ejercer de periodista y sacar la máxima información a sus compañeros. En la cena de Amador no perdió la oportunidad de sacarle toda la información posible al anfitrión.

Amador Mohedano no esquivó ninguna pregunta del colaborador de ‘Sálvame’, aunque terminó un poco cansado del interrogatorio. El hermano de Rocío Jurado se confesó como nunca y desveló incluso que estuvo a punto de suicidarse.

“Nadie se puede imaginar como he estado yo, yo he estado muy mal. Yo tenía un ático que he pensado incluso en tirarme”, aseguraba visiblemente afectado y admitiendo que ha pasado por dos psicólogos después de la ruptura con Rosa Benito.