Fani se va llorando de casa de Amador Mohedano por un comentario de Frigenti: "Tú eres tonto, chaval"

Fani se ha levantado de la mesa súper ofendida porque, aunque Frigenti le ha dicho que era una broma pero ella le ha pedido que no se la haga a ella: "No me tengo por qué reír de un tema que ha sido doloroso para mí y que ya forma parte del pasado", se ha quejado. Frigenti ha pensado que "no era para tanto" y que Fani ha montado "un espectáculo" pero, finalmente, se han calmado las aguas. Lo mejor de todo ha sido Amador Mohedano intentando mediar entre los dos: "Vamos a llevarnos bien, por favor". Al final, Frigenti ha salidoi a buscarla y la ha llamado con su frito de guerra: "Estefaníaaaaaaa" y ella ha vuelto, por el bien de Amador.