Maite Galdeano pone la guinda final a la cena con pelos de gato de Sofía Suescun: “Mi madre es espontaneidad pura”

“Estoy muy contenta, muy contenta”, no paraba de repetir una Terelu Campos que veía como ponía un broche de oro a su participación en el concurso culinario más divertido de la televisión. Acababa de convertirse en la ganadora y de disfrutar de un alocado fin de fiesta con Maite Galdeano de maestra de ceremonias. Y es que el fin de fiesta de Sofía Suescun no podía ser otro que la actuación de su madre .

Maite ha hecho una misteriosa entrada que ha sorprendido a los invitados de su hija, pero rápidamente ha cambiado el chip, ha lucido su espectacular vestido de lentejuelas y lo ha dado todo cantando, imitando y bailando con Gianmarco por Rappaella Carrá . El italiano le ha seguido el juego y Yurena y Terelu se lo han pasado en grande al ritmo de la papela del camión. Maite es pura espontaneidad y no hay nada que se le resista .

Pero antes de llegar a este divertidísimo fin de fiesta , la cena de Sofía Suescun ha atravesado momentos muy, muy complicados. Sofía ha confesado que no le gustaba nada cocinar y su cocinado se ha convertido en un ir y venir de emociones fuertes . Ni la ayuda de su novio Kiko Jiménez le ha librado de llenar su cocina de humo o de llorar a lágrima viva pelando cebolla y recordando los desayunos que su madre le metía en la mochila del colegio

Pero para momento tenso el que han vivido durante la cena en el momento que Sofía no se ha cortado un pelo en recordarle a Gianmarco que fue un cornudo, este se ha puesto a llorar y Yurena y Terelu no han tenido más remedio que intervenir: “El conejo me enrisco a la perra”.