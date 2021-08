“Empalagosa”, el adjetivo que mejor define la cena de Gianmarco según Sofía Suescun

Gianmarco, sobre Sofía: “La cena ha sido un coñazo por tu culpa”

Terelu Campos abandona la fiesta de Gianmarco superada por la discusión entre el anfitrión y Sofía Suescun

Hay caras que hablan por sí solas y desde el primer momento, la de Sofía Suescun ha dejado claro que no le hacía ninguna gracia ir a cenar a casa de Gianmarco Onestini. La colaboradora de televisión se ha mostrado muy crítica con el menú del italiano y ha conseguido ponerle muy nervioso al no dejar de calificarlo todo de “empalagoso”, pero no ha sido hasta la fiesta final cuando ha conseguido que hasta Terelu Campos se marchara espantada con la situación.

“Yo no puedo con esto, me voy”, ha asegurado una Terelu Campos espantada con la discusión de “Tú más” entre Sofía Suescun y Gianmarco Onestini que ha conseguido estropear el fin de fiesta del anfitrión. Pero antes de contaros como ha terminado la noche y desvelaros si el teléfono de Gianmarco con su hermano Luca al otro lado ha terminado o no en la piscina, comencemos por el principio.

Un menú italiano y muy “empalagoso”

Sofía Suescun no sabía quién era el responsable del primer menú de la semana, pero según iba conociendo el nombre de los platos, ‘Spaghetti de la sonrisa’, ‘Involtini del buon umore’ y ‘Pastel del amor’, ha tenido claro que se trataba de una persona un pelín empalagosa.

Un pensamiento que no ha dudado en comentarle al italiano durante la cena y que le ha servido para calificar cada uno de los movimientos del anfitrión durante la velada. A Sofía le estaba resultando todo tan empalagoso que Gianmarco ha llegado a pedirle que ampliara su vocabulario y ofrecerle el diccionario para que buscara un adjetivo nuevo.

Ni la comida ni nada de nada. A Sofía Suescun le ha cansado muchísimo la actitud de Gianmarco durante su velada y se ha mostrado crítica hasta cuando el joven ha comenzado a revelarse sus gustos sexuales y cómo fue la época más dura de su infancia.

Superado el trago de la cena, Sofía ha cerrado los ojos y ha intentado disfrutar de un juego de confianza que Gianmarco había preparado para sus invitadas sin embargo, la ilusión le ha durado muy poco en nada lo ha terminado calificando de “una tontería”.

Hasta ese momento podríamos decir que había reinado “la cordialidad”, pero ha sido salir al jardín, escuchar el término Maracaná y la cosa ha estallado por los aires. Gianmarco ha propuesto a sus invitadas bailar la divertida coreografia de su tema musical Maracaná y Sofía Suescun se ha negado en rotundo. La canción le ha parecido patética y el baile que el italiano se había invitado ridículo.