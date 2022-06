Bertín Osborne se abre con Avilés en su confesionario: "Es Fabiola la que tendría que darme una segunda oportunidad a mí"

Como no podía ser de otra manera, Avilés ha querido saber qué tal lleva Bertín el divorcio de Fabiola Martínez, la madre de sus dos hijos pequeños: "Nosotros coincidimos en mil cosas de la vida, pero hay momentos en los que la convivencia es complicada , pero no pasa nada, somos más amigos ahora que antes (...) En el caso de sentarme con Fabiola a hablar tendría que ser ella la que me diera a mí una segunda oportunidad (...) Separados estamos muy bien y cuando nos vemos lo disfrutamos el doble".

Bertín le asegura a Avilés que no tiene ni tiempo ni ganas para enamorarse de nuevo o para pensar en conocer a alguien: "Así estoy bien, no te puedes ni imaginar la pereza que me da, no no".